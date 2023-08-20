Ежегодный выпуск Galaxy SE FE может помочь Samsung справиться с падением популярности флагманских моделей

Это решение призвано предложить пользователям высококачественные характеристики по более доступной цене. Несмотря на то что после выпуска Galaxy S21 FE компания не представила Galaxy S22 FE, слухи гласят о намерении южнокорейского гиганта продолжить эту линейку.

Исследование от Counterpoint Research показало, что продажи смартфонов могут показать самое большое падение за последние 10 лет. В этом непростом периоде Samsung также может столкнуться с уменьшением продаж.

А учитывая экономические трудности во многих регионах, потребители могут отдать предпочтение более доступным моделям, не жертвуя при этом качеством.

По данным источника Revegnus, Samsung планирует ежегодные запуски Galaxy S FE, начиная с Galaxy S23 FE. Компания также работает над созданием более доступных складных смартфонов.