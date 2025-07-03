FaceTime на iPhone с iOS 26 начал блокировать звонки, если кто-то раздевается

Речь идёт о новой функции «Безопасность общения», позволяющей блокировать обнажённые тела и скрывать их в альбомах «Фото». Если кто-то начнёт раздеваться во время сеанса связи по FaceTime, функция автоматически заблокирует звонок, предупредив об этом. Однако за пользователем остаётся выбор, продолжать звонок или полностью остановить.

Функционал доступен для всех пользователей, включая взрослых. Для реализации этого механизма Apple использует машинное обучение на устройстве для анализа фото и видео и определения наличия обнажённых тел.

Изначально это был инструмент родительского контроля и защиты детей от «обнажёнки». При этом Apple не имеет доступа к фото и видео, так как всё происходит на устройстве.

Чтобы активировать функцию, нужно в настройках открыть раздел «Конфиденциальность и безопасность» - «Предупреждения об откровенном контенте».