Фанат Apple не дождался и самостоятельно сделал iPhone с изогнутым экраном

Но там, где купертиновцы не готовы что-то менять, за дело берутся энтузиасты. Так, фанат компании переделал свой новенький iPhone 14 Pro Max в смартфон с изогнутым дисплеем, как, например, у Pixel 6 Pro или Huawei Mate 50 Pro.

По словам автора модификации, ему пришлось заменить раму из нержавеющей стали‌ и установить новый дисплей. Остальное в девайсе осталось нетронутым.