Фанат Xiaomi 13 Pro купил iPhone 15 и объяснил свой выбор

Несмотря на привлекательность Xiaomi 13 Pro, особенно благодаря его камере, он решил не покупать его из-за истории проблем с обновлениями и поддержкой на рынке Индии.

Xiaomi прекратила запуск своих флагманских смартфонов серии Mi в стране ещё со времён Mi 5 в 2016 году, и последующие модели столкнулись с проблемами после апдейтов.

Однако главной причиной выбора iPhone 15 было его соотношение цена-качество. Начальная цена iPhone 15 составляет 93 573 рублей. И за эти деньги устройство предлагает камеры лучше, чем у Galaxy S23 Plus.

Несмотря на отсутствие зум-объектива, новый iPhone предоставляет отличное качество снимков.

В конечном итоге, несмотря на свою преданность Android и Xiaomi, фанат решил перейти на «тёмную сторону» и выбрал iPhone 15 из-за его качества, цены и надёжности.