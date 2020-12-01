Телефоны
Сегодня 07:59
Фанат Xiaomi потратил около 8 миллионов рублей на покупку всей техники в магазине компании за раз
Киберпонедельник зашел слишком далеко...
В китайском интернете набирает популярность видео, в котором фанат Xiaomi тратит около 8 млн рублей на покупку всей техники в магазине компании за раз. И если бы в случае с Apple подобный ценник смотрелся более-менее ожидаемо, то в случае с продукцией Xiaomi это вызывает искреннее удивление.
Что интересно, пользователь, покупая девайсы, не воспользовался ни купонами, ни акционными ценами, сообщает Gizmochina. При этом общий чек его корзины составил 104 тыс долларов или 7,9 млн рублей. Каких именно товаров и в каком количестве купил пользователь - не сообщается. Но как минимум известно то, что он скупил все товары, продававшиеся в фирменном магазине компании Mi Home.
Напомним, что Xiaomi выпускает не только смартфоны и телевизоры. Многие продукты компании до сих пор крайне сложно достать за пределами Китая. К ним, например, относятся “умные” матрасы бренда или различная бытовая техника для кухни.