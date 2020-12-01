Фанат Xiaomi потратил около 8 миллионов рублей на покупку всей техники в магазине компании за раз

Что интересно, пользователь, покупая девайсы, не воспользовался ни купонами, ни акционными ценами, сообщает Gizmochina. При этом общий чек его корзины составил 104 тыс долларов или 7,9 млн рублей. Каких именно товаров и в каком количестве купил пользователь - не сообщается. Но как минимум известно то, что он скупил все товары, продававшиеся в фирменном магазине компании Mi Home.