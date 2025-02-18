Фанат засунул начинку iPhone SE (2022) в Nokia Lumia 1020. Устройство получилось рабочим

Работает и боковая кнопка затвора камеры: её перепрограммировали на «громкость вниз», чтобы снимать фото в одно нажатие.

Старый microUSB разъем заменили на Lightning, а вот от 3.5-мм разъема для наушников пришлось отказаться. Несмотря на сложности с интеграцией компонентов, iPhone в оболочке Windows Phone работает стабильно.

Проект стал доказательством того, что даже несовместимые технологии можно объединить, если есть терпение и инженерная смекалка.