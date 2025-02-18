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Опубликовано 18 февраля 2025, 09:26
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Фанат засунул начинку iPhone SE (2022) в Nokia Lumia 1020. Устройство получилось рабочим

Выглядит необычно
Фанат засунул начинку iPhone SE (2022) в Nokia Lumia 1020. Устройство получилось рабочим
© Ferra

Один из пользователей Reddit продемонстрировал необычный проект: он перенес «внутренности» iPhone SE (2022) в корпус легендарной Nokia Lumia 1020.

Смартфон остался полностью функциональным и теперь сочетает ретродизайн с современными возможностями.

В Lumia 1020 пересадили процессор, камеру на 12 Мп, модуль 5G, Taptic Engine и даже Touch ID, который теперь расположен на задней панели.

Фанат засунул начинку iPhone SE (2022) в Nokia Lumia 1020. Устройство получилось рабочим
© 9to5Mac

Работает и боковая кнопка затвора камеры: её перепрограммировали на «громкость вниз», чтобы снимать фото в одно нажатие.

Старый microUSB разъем заменили на Lightning, а вот от 3.5-мм разъема для наушников пришлось отказаться. Несмотря на сложности с интеграцией компонентов, iPhone в оболочке Windows Phone работает стабильно.

Проект стал доказательством того, что даже несовместимые технологии можно объединить, если есть терпение и инженерная смекалка.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Lumia 1020
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#iPhone SE
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#Reddit