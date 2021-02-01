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Фанатам предложили выбрать неофициальное название для грядущего недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40
Причём в перечне вариантом есть то название, которое уже «закреплено» за Redmi K20
Xiaomi всеми силами пытается привлечь внимание к своему новому флагману — Redmi K40. По всей видимости, запуск устройства ожидается уже в самое ближайшее время. А пока этого не произошло, компания предложила фанатам выбрать неофициальное название для грядущей новинки.
Голосование запустил глава бренда Redmi Лю Вейбинг, пишет ITHome. В нём пользователям даны на выбор четыре варианта будущего неофициального названия Redmi K40: «Настоящий флагман» и «Большой дьявол», «Великий король» или «Великий король демонов».
Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда компания даёт подобные пафосные имена своим новинкам. Ещё в 2019 году Redmi K20 назвали «Большим дьяволом». Что интересно, это вариант компания также добавила в перечень и в 2021 году. Значит ли это, что Redmi K40 будет иметь что-то общее с предшественником (разумеется, кроме принадлежности к одной линейке)? Так это или нет — узнаем совсем скоро, во время анонса новинки.