Фанатам предложили выбрать неофициальное название для грядущего недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда компания даёт подобные пафосные имена своим новинкам. Ещё в 2019 году Redmi K20 назвали «Большим дьяволом». Что интересно, это вариант компания также добавила в перечень и в 2021 году. Значит ли это, что Redmi K40 будет иметь что-то общее с предшественником (разумеется, кроме принадлежности к одной линейке)? Так это или нет — узнаем совсем скоро, во время анонса новинки.