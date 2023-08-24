Фанаты Apple назвали самые любимые мобильные устройства компании

Интересно, что лидером рейтинга стал не новейший и дорогой iPhone, а модель 2016 года — iPhone SE первого поколения.

Этот смартфон был создан на базе iPhone 5S, но с улучшенными характеристиками. Вероятно, его популярность связана с любовью пользователей к компактным устройствам.

На втором месте расположился iPad Air 4-го поколения, выпущенный в 2020 году. Планшет порадовал пользователей редизайном в стиле Pro-моделей.

Третье место занял iPhone 6S Plus 2015 года, который уже считается устаревшим. В этой модели впервые появился экран Force Touch и оптическая стабилизация камеры.

Среди других устройств в рейтинге преобладают старые модели..