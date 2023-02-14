Фанаты будут довольны: Samsung перенесёт программные фишки линейки Galaxy S23 в прошлогодние флагманы

Новая прошивка имеет несколько полезных функций, включая автовыбор обоев на основе режима устройства, новые виджеты, поддержку Expert RAW в приложении камеры, а также функцию Pause USB Power Delivery, которая позволяет смартфонам работать прямо от розетки без нагрузки на аккумулятор.

Теперь же появилась информация, согласно которой и прошлогодние смартфоны линеек Galaxy S и Galaxy Z, включая Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, получат обновление до One UI 5.1.

По словам инсайдеров, данный апдейт принесёт те же программные фишки и на прошлогодние флагманы.

Более того, известны даже сроки выхода обновления. Он запланирован на 22 февраля. Ожидается, что новая прошивка значительно улучшит пользовательский опыт, добавит новые функции и повысит производительность.