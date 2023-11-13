Фанаты Xiaomi попросили сделать новый флагман компании ещё дороже

Недавно компания провела опрос среди своих поклонников, спрашивая их мнение о цене будущего флагмана Xiaomi 15. Результаты опроса показали, что большинство фанатов бренда поддерживают идею повышения цены на новинку.

Согласно опросу, проведенному на официальной странице Xiaomi в Weibo, из 61 тыс участников 37 тыс выбрали вариант «повысить цену, чтобы улучшить функционал, впечатления от использования и качество».

Таким образом, большая часть фанатов готовны платить больше за улучшенные характеристики и качество.

Этот опрос был проведен после того, как генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что Xiaomi 14 станет последним флагманом компании с начальной ценой в 3999 юаней. Он также подчеркнул, что компания стремится создавать лучшие телефоны и не будет ограничивать себя этим ценовым сегментом в будущем.