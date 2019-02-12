ФАС возбудила дело против Samsung из-за цен на смартфоны и планшеты

ФАС России возбудила дело в отношении «Самсунг Электроникс Рус Компани». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Ведомство подозревает российскую структуру Samsung в координации цен на смартфоны и планшеты.

Антимонопольная служба в 2018 году провела внеплановую выездную проверку в компании. По результатам анализа полученной информации ФАС выявила признаки нарушения части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Судя по всему, компания контролирует экономическую деятельность реселлеров Samsung, что приводит к установлению и поддержанию цен на ряд смартфонов и планшетов.

Среди смартфонов, которых затронул контроль цен: Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017. Среди планшетов: Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил: «В течение последних лет ФАС России неоднократно выявляла нарушения антимонопольного законодательства на рынках продажи смартфонов. Примерами могут послужить дела по Apple и LG. Как показали эти дела, незаконная координация экономической деятельности распространена на рынках ритейла бытовой техники. ФАС России осуществляет систематический контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на этих рынках».

UpDate: Пресс-служба компании Samsung связалась с редакцией Ferra.ru и предоставила следующий официальный комментарий по ситуации: «Мы работаем с представителями ФАС по данному вопросу. От дальнейших комментариев пока воздержимся».