ФБР посоветовало спортсменам и другим участникам Олимпиады в Пекине использовать для связи временные устройства

Вместо них на время пребывания в Китае американское ведомство призвало использовать временные гаджеты, так как прогнозируется увеличение количества кибератак с целью воровства личных данных.

По сообщениям, мошенники могут использовать различные вредоносные приложения, фишинговое ПО и другие способы кражи персональных данных. Отмечается, что национальные олимпийские комитеты разных стран тоже рекомендуют не использовать личные смартфоны во время Олимпиады.