ФБР посоветовало спортсменам и другим участникам Олимпиады в Пекине использовать для связи временные устройства

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ФБР посоветовало спортсменам и другим участникам Олимпиады в Пекине использовать для связи временные устройстваИз-а опасности кражи личных данных
Федеральное бюро расследований США посоветовало всем спортсменам и другим участникам Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине, не использовать личные смартфоны и другие устройства.
Вместо них на время пребывания в Китае американское ведомство призвало использовать временные гаджеты, так как прогнозируется увеличение количества кибератак с целью воровства личных данных.
По сообщениям, мошенники могут использовать различные вредоносные приложения, фишинговое ПО и другие способы кражи персональных данных. Отмечается, что национальные олимпийские комитеты разных стран тоже рекомендуют не использовать личные смартфоны во время Олимпиады.
Источник: BBC