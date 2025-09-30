Телефоны
Опубликовано 30 сентября 2025, 18:05
FCC случайно обнародовала схемы iPhone 16e, раскрыв корпоративные секреты

Документы могли дать конкурентам полный доступ к устройству
Федеральная комиссия по связи США (FCC) по ошибке опубликовала 163-страничный PDF со схемами iPhone 16e, хотя Apple заранее просила сохранять эти данные конфиденциальными. Ошибка, скорее всего, произошла из-за неверной настройки базы данных, отмечает AppleInsider.
Вместе с документами была опубликована сопроводительная записка Apple от 16 сентября 2024 года. В письме компания указывала на конфиденциальный характер схем и просила не раскрывать их «бессрочно», предупреждая о возможном получении конкурентами несправедливого преимущества.

Сами схемы включают блок-схемы, электрические схемы, расположение антенн и другие технические детали. Хотя конкуренты могут изучить устройство самостоятельно, открытая документация полностью устраняет необходимость делать догадки о внутренней конструкции iPhone 16e.

Apple известна своей строгой защитой патентов и корпоративных секретов. Публикация схем создает потенциальные риски для интеллектуальной собственности компании и может облегчить конкурентам разработку аналогичных решений.

