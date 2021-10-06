Финальную версию Android 12 впервые запустили на смартфоне Xiaomi

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Финальную версию Android 12 впервые запустили на смартфоне XiaomiРаботает, вроде как, стабильно, но не без перебоев
Не успела выйти финальная стабильная версия Android 12, как её уже портировали и запустили на смартфоне Xiaomi.
«Подопытным» выступил флагман Redmi 2019 года — Redmi K20 Pro, в нашей стране более известный под именем Xiaomi Mi 9T Pro. Именно на него пользователь XDA-Developers под ником abhishek987 портировал Android 12, сообщает Gizmochina.
При этом сообщается, что даже у этого образа имеются свои проблемы. В том числе связанные с ограничениями со стороны самой Google. Но несмотря на это, установка кастомной прошивки всё ещё является отличным способ «попробовать новый Android» в числе первых.
Напомним, что Google выпустила Android 12 ещё 4 октября 2021 года. При этом, на собственных смартфонах компании, Google Pixel, обновление остаётся недоступным.