Финальную версию Android 12 впервые запустили на смартфоне Xiaomi

При этом сообщается, что даже у этого образа имеются свои проблемы. В том числе связанные с ограничениями со стороны самой Google. Но несмотря на это, установка кастомной прошивки всё ещё является отличным способ «попробовать новый Android» в числе первых.

Напомним, что Google выпустила Android 12 ещё 4 октября 2021 года. При этом, на собственных смартфонах компании, Google Pixel, обновление остаётся недоступным.