Финансовый отчёт Apple показал рост выручки от iPhone и сервисов

Выручка Apple от продажи iPhone составила $69,7 млрд за 1-й квартал 2024 финансового года, что на 6% больше по сравнению с $65,78 млрд за тот же квартал 2023. Эта цифра превысила прогнозы аналитиков в $67,82 млрд. Как и прежде, именно iPhone «делают кассу» компании.

Рекордно выросла выручка от сервисных продуктов: Apple Music, TV+, Fitness+, Arcade, iCloud, Apple Pay и прочих. За квартал сумма составила $23,12 млрд. В прошлом году Apple заработала $20,77 млрд.

Товары и аксессуары из категории «Дом», а также носимые устройства показали снижение выручки: в 2024 году выручка от продаж AirPods, HomePods и Apple Watch составила $11,95 млрд, тогда как в 2023 — $13,48 млрд.

Продажи Mac показали скорее стабильность: в 2023 году выручка составила $7,73 млрд, в 2024 — $7,8 млрд.

Самое больше проседание выручки от года к году оказалось от продаж iPad: в 2023 году — $9,4 млрд, в 2024 — $7,02 млрд.

Однако выручка Apple за 1-й квартал 2024 года выросла на $2,4 млрд, составив $119,6 млрд, а чистая квартальная прибыль выросла на $3,9 млрд, всего — $33,9 млрд.

Генеральный директор Apple Тим Кук, комментируя доходы, сказал: «Сегодня Apple сообщает о росте доходов в декабрьском квартале благодаря продажам iPhone и рекордной выручке в сфере услуг. Мы рады сообщить, что количество активных устройств, установленных в нашей базе, превысило 2,2 миллиарда, достигнув исторического максимума по всем продуктам и географическим сегментам».