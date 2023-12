Фирменная прошивка Samsung One UI 6 Beta заблокировала рабочий стол смартфонов

Стало известно, что баг вызван ошибкой в приложении рабочего стола One UI Home версии 15.05.005, включённой в сборку One UI 6.0 на базе ОС Android 14. Можно сказать, что ошибка пользователей — установка бета-версии, поэтому в Samsung призвали срочно обновиться до стабильной версии One UI 6.0.

Эта сборка уже доступна для флагманов Galaxy S21, S22, S23, Galaxy Z Flip5 и Fold5, а также для бюджетных Galaxy A34 и A54 5G в большинстве регионов по всему миру.