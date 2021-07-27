Фирменный аккумулятор Apple оказался неспособным зарядить iPhone до 100%

Но, как отмечает издание Verge, тест нового аккумулятора, показал, что ёмкости MagSafe хватает только для зарядки смартфона до 83%, причём самого маломощного в линейке — iPhone 12 Mini.

Авторы статьи отметили, что в Apple стремились найти компромисс между тепловыделением, сроком службы, интеграцией с установленным ПО и другим факторами. Но в итоге MafSafe может дозарядить только один айфон с достаточным уровнем батареи.