Фирменный магазин HONOR открылся на Ozon и объявил промокод на 2000 рублей

Сейчас в магазине доступны популярные устройства бренда: смартфоны, планшеты и ноутбуки. Например, можно найти модели HONOR Magic7 Pro и HONOR X9c, планшет Honor Pad 10 и ноутбук MagicBook X16.

При этом носимые гаджеты, беспроводные наушники и бытовая техника пока в ассортименте не представлены — у HONOR даже есть собственные роботы-пылесосы.

Доставка товаров в магазине производится со склада в Ozon в Московской области, цены примерно такие же, как и в других магазинах сетевой розницы РФ (DNS, Ситилинк, М.Видео/Эльдорадо, МТС и т.д.)