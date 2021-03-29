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Сегодня в 05:59
Фирменный магазин Xiaomi «раскрыл» дизайн флагманского Mi 11 Ultra до анонса
Выглядит устройство очень симпатичненько
Уже сегодня Xiaomi проведёт масштабную презентацию. На ней, помимо Mi Band 6, нас ждёт анонс и флагманских смартфонов. В их числе затесался и Mi 11 Ultra, дизайн которого, накануне анонса, «раскрыл» фирменный магазин бренда.
Благодаря рекламному постеру, мы теперь знаем, что прежние утечки были правдивы — Ultra-версия флагмана и вправду получит огромный блок основной камеры, пишет Мукул Шарма в своём Twitter-аккаунте. При этом внешне такое решение напоминает смартфон дочернего бренда Xiaomi — Poco. Доступный Poco M3 также имел схожую конструкцию главной камеры.
Напомним, что судя по более ранним утечкам, в основу Xiaomi Mi 11 Ultra ляжет чип Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом ёмкость аккумулятора аппарата составит 5000 мАч, а разрешение дисплея — 2К+. Мероприятие по случаю анонса состоится 29 марта 2021 года.