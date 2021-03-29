Фирменный магазин Xiaomi «раскрыл» дизайн флагманского Mi 11 Ultra до анонса

Уже сегодня Xiaomi проведёт масштабную презентацию. На ней, помимо Mi Band 6, нас ждёт анонс и флагманских смартфонов. В их числе затесался и Mi 11 Ultra, дизайн которого, накануне анонса, «раскрыл» фирменный магазин бренда.