Фирменный смартфон Google проиграл конкурентам в битве за автономность

Pixel 4 XL хоть и оснащен аккумулятором на 3 700 мАч, все равно умудряется показывать время автономной работы от одного заряда меньше, чем устройства других компаний, в том числе iPhone 11 Pro Max с 3 900 мАч и Samsung Galaxy Note10+ с 4 300 мАч. В результате тестирования новому флагману Google проиграл лишь свежее устройство от OnePlus — OnePlus 7T Pro.

В общей сложности при 1 часе отображения фотографий и видео в Instagram, 4 часах воспроизведения видео на различных площадках, 2 часах игр и 1 часе бенчмарка, смартфон от Google продержался 8 часов и 34 минуты. И это, на фоне iPhone 11 Pro Max с его 9 часами и 13 минутами при том же сценарии использования, откровенно слабо.