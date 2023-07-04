Флагман без компромиссов: Vivo представила iQOO 11S с топовым Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и новейшим дисплеем Samsung

В основе новинки лежит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. В зависимости от выбранной модели, устройство оснащено 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенным хранилищем UFS 4.0 объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора смартфона стандартная — 4700 мАч. Есть и поддержка 200-ваттной зарядки.

Работает девайс на базе операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS 3, установленной поверх.

Что же до дисплея iQOO 11S, то здесь у нас OLED-дисплей Samsung E6 LTPO 4.0 с разрешением 2560 × 1440 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью в 1800 нит.