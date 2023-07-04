Флагман без компромиссов: Vivo представила iQOO 11S с топовым Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и новейшим дисплеем Samsung

Флагман без компромиссов: Vivo представила iQOO 11S с топовым Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗУ и новейшим дисплеем SamsungНо для любителей есть и версия с 12 ГБ ОЗУ
Vivo официально представила свой новый игровой смартфон iQOO 11S, который обещает впечатлить пользователей мощным «железом», качественным дисплеем и продвинутой камерой.
В основе новинки лежит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. В зависимости от выбранной модели, устройство оснащено 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенным хранилищем UFS 4.0 объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Ёмкость аккумулятора смартфона стандартная — 4700 мАч. Есть и поддержка 200-ваттной зарядки.
Работает девайс на базе операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой OriginOS 3, установленной поверх.
Что же до дисплея iQOO 11S, то здесь у нас OLED-дисплей Samsung E6 LTPO 4.0 с разрешением 2560 × 1440 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью в 1800 нит.
На задней стороне смартфона расположена основная камера с тройным сенсором, включая главный сенсор Sony VCS IMX866 на 50 Мп, сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп и телеобъектив на 13 Мп.
Для любителей селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера Samsung S5K3P9.
Смартфон будет доступен в Китае с 10 июля по цене, начиная от 47 300 рублей за базовую версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя.