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Опубликовано 31 июля 2025, 08:50
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Флагман без Leica: HONOR откажется от партнеров и сделает ставку на AiMage в Magic 8 Ultra

Звучит многообещающе
HONOR готовится представить флагманскую серию Magic 8, и, по последним утечкам, нас ждёт дебют модели Ultra — впервые в истории линейки.
Флагман без Leica: HONOR откажется от партнеров и сделает ставку на AiMage в Magic 8 Ultra
© Gizmochina

Ранее она фигурировала лишь в слухах, но теперь, судя по данным инсайдера Digital Chat Station, её запуск действительно состоится.

Главная особенность Magic 8 Ultra — отказ от партнёрств с брендами вроде Leica. Вместо этого HONOR делает ставку на собственную систему обработки изображений AiMage. Она откроет дорогу новому железу и ИИ-функциям, которые ранее были недоступны.

По слухам, смартфон получит чип Snapdragon 8 Gen 2 Elite (SM8850), основной сенсор OmniVision LOFIC и перископ-объектив на 200 Мп. Несмотря на то, что 1-дюймовая матрица использоваться не будет, глава фотонаправления HONOR Ло Вэй пообещал «камерный опыт, которого ещё никто не видел».

Ожидается, что сначала компания представит обычные Magic 8 и 8 Pro, а модель Ultra покажут позже — вероятно, в октябре. В линейке будут как чипы MediaTek Dimensity 9500, так и флагманы от Qualcomm. Подробности о батарее и экране пока не раскрыты.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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