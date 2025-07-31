Флагман без Leica: HONOR откажется от партнеров и сделает ставку на AiMage в Magic 8 Ultra

Ранее она фигурировала лишь в слухах, но теперь, судя по данным инсайдера Digital Chat Station, её запуск действительно состоится.

Главная особенность Magic 8 Ultra — отказ от партнёрств с брендами вроде Leica. Вместо этого HONOR делает ставку на собственную систему обработки изображений AiMage. Она откроет дорогу новому железу и ИИ-функциям, которые ранее были недоступны.

По слухам, смартфон получит чип Snapdragon 8 Gen 2 Elite (SM8850), основной сенсор OmniVision LOFIC и перископ-объектив на 200 Мп. Несмотря на то, что 1-дюймовая матрица использоваться не будет, глава фотонаправления HONOR Ло Вэй пообещал «камерный опыт, которого ещё никто не видел».

Ожидается, что сначала компания представит обычные Magic 8 и 8 Pro, а модель Ultra покажут позже — вероятно, в октябре. В линейке будут как чипы MediaTek Dimensity 9500, так и флагманы от Qualcomm. Подробности о батарее и экране пока не раскрыты.