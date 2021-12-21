Флагман Google Pixel 6 признан лучшим смартфоном года

Авторы рейтинга отмечают, что за $600, или 44,5 тысячи рублей, в этом смартфоне есть всё, что нужно большинству пользователей. Люди, готовые платить за гаджеты большие деньги, ожидают от техники всего, на что способен бренд. Поэтому для большинства людей, которым нужны базовые функции, Pixel 6 — лучшее решение.

На втором месте рейтинга оказался Samsung Galaxy S21 Ultra — телефон, который «набит всем лучшим», что есть у вендора. Третье место заняли Pixel 6 Pro и Galaxy Z Fold3. Эти модели оснащены телеобъективами, которых, по мнению редакции портала, не хватает Pixel 6 и Galaxy Z Flip3.

О четвёртом месте ничего не сказано, а на пятом разместились iPhone 13 и 13 Pro Max. Такое место этим моделям отдали потому, что они не особо отличаются от прошлогодних гаджетов Apple.