Флагман HONOR Power 2 с рекордным аккумулятором получит дизайн в стиле iPhone 17 Pro

Опубликовано 25 декабря 2025, 14:401 мин.
Флагман HONOR Power 2 с рекордным аккумулятором получит дизайн в стиле iPhone 17 ProКто-то сомневался?
Флагманский смартфон HONOR Power 2 с рекордным аккумулятором получит дизайн, напоминающий iPhone 17 Pro.
Об этом сообщают китайские инсайдеры, опубликовавшие изображения устройства до официального анонса.
Смартфон оснастят горизонтальным прямоугольным блоком камер, визуально близким к решениям Apple. Корпус будет доступен в черном, белом и оранжевом цветах.
Главная особенность модели — аккумулятор емкостью 10 080 мАч, что делает HONOR Power 2 первым массовым смартфоном с батареей свыше 10 000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.
По предварительным данным, устройство построено на процессоре MediaTek Dimensity 8500 (возможно, с приставкой Elite). В бенчмарках аппарат набирает около 1700 баллов в одноядерном и более 6500 — в многоядерном режиме.