Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям

Компания Huawei объявила о старте приёма предварительных заказов в России на новый флагманский смартфон Honor 20.
Он может похвастаться четверной основной 48-мегапиксельной камерой, топовым процессором Kirin 980 и многослойным оптическим покрытием корпуса с эффектом «динамической голографии».
Старт продаж Honor 20 в России намечен на 21 июня, а уже с 14 июня начнется предзаказ по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей. Речь идёт о версии 6+128 ГБ.
За предварительный заказ пользователи получат в подарок беспроводные наушники Fly Pods Lite, а самые первые покупатели получат дополнительные подарки от партнёров: Yandex, ivi, ЛитРес, MEGOGO, Lords Mobile, Castle Clash.
Более продвинута модель Honor 20 Pro также появится в продаже в России в середине лета 2019 года.
Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.