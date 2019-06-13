Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям

Старт продаж Honor 20 в России намечен на 21 июня, а уже с 14 июня начнется предзаказ по рекомендованной розничной цене 27 990 рублей. Речь идёт о версии 6+128 ГБ.

За предварительный заказ пользователи получат в подарок беспроводные наушники Fly Pods Lite, а самые первые покупатели получат дополнительные подарки от партнёров: Yandex, ivi, ЛитРес, MEGOGO, Lords Mobile, Castle Clash.

Более продвинута модель Honor 20 Pro также появится в продаже в России в середине лета 2019 года.

Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.