Флагман Huawei Mate 70 будет оснащён полностью автономной HarmonyOS Next

HarmonyOS Next — новое поколение полностью китайской ОС, пришедшей в качестве замены американской Android. Речь идёт о флагмане Mate 70, который станет полностью автономным по отношению к зарубежному ПО. Как пишет Financial Times, Huawei стремится сделать свою ОС третьей основной мобильной платформой совместно с iOS от Apple и Android от Google.

Источник отмечает, что новая ОС — демонстрация для США и всех стран, вводящих санкции в отношении Китая или конкретных компаний, чтобы показать, что санкции не просто не помогли, но и простимулировали становление той же Huawei как техногиганта, способного конкурировать с крупнейшими мировыми корпорациями.

Продажи продукции Huawei также говорят об этом: в октябре компания сообщила, что за первые девять месяцев 2024 года продажи выросли на 30% год к году.

«Это важный поворотный момент для Китая, он связан с опасениями, что США могут перекрыть все поставки», — заявил технический эксперт консалтинговой компании Albright Stonebridge Group Пол Триоло.