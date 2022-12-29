Флагман OnePlus 11 получит рекордно большой вибромотор

Объём этого вибромотора составляет 600 квадратных мм — самый большой среди смартфонов на Android. Причём это рекорд по рынку.

По качеству тактильной отдачи уровень вибрации в OnePlus 11 будет сопоставим с вибрацией в iPhone 14 Pro, считающейся эталонной.

Вместе с инновационным вибромотором новинку оснастят обновлённой камерой с пресетами от Hasselblad, 6,7" OLED-экраном c разрешением 3216х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Работать флагман будет на чипе Snapdragon 8 Gen2, получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт.

Презентация новинки состоится в Китае 4 января 2023 года. Когда ва мире, неизвестно.