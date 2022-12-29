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18:22, 29 декабря 2022
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Флагман OnePlus 11 получит рекордно большой вибромотор

Новинку представят в Китае

Флагман OnePlus 11 получит вибромотор объёмом 600 квадратных мм. Китайская компания OnePlus сообщила о том, что в 2023 году представит новый флагман OnePlus 11 с «бионическим», рекордно большим вибромотором.

Флагман OnePlus 11 получит рекордно большой вибромотор

Фото: Bgr.in

Объём этого вибромотора составляет 600 квадратных мм — самый большой среди смартфонов на Android. Причём это рекорд по рынку.

По качеству тактильной отдачи уровень вибрации в OnePlus 11 будет сопоставим с вибрацией в iPhone 14 Pro, считающейся эталонной.

Вместе с инновационным вибромотором новинку оснастят обновлённой камерой с пресетами от Hasselblad, 6,7" OLED-экраном c разрешением 3216х1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Работать флагман будет на чипе Snapdragon 8 Gen2, получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт.

Презентация новинки состоится в Китае 4 января 2023 года. Когда ва мире, неизвестно.

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