Флагман OnePlus 15 получил «скрытое» повышение скорости оперативной памяти

Опубликовано 15 ноября 2025, 18:001 мин.
Флагман OnePlus 15 получил «скрытое» повышение скорости оперативной памятиИ топовые характеристики
Компания OnePlus недавно представила смартфон OnePlus 15 с топовыми характеристиками и с двумя вариантами оперативной памяти — 12 ГБ и 16 ГБ. И между этими версиями есть существенная разница, которую вендор указал в спецификациях.
© OnePlus
Так, модель с 16 ГБ получила более быструю память стандарта LPDDR5X Ultra+. Разница в скорости заметная: 10 667 Мбит/с против 9600 Мбит/с у версии с 12 ГБ. Это делает старшую модель быстрее в играх и многозадачности. Но такие обозначения, как «Ultra» и «Ultra+» — маркетинговые названия, а не официальные термины производителей памяти.
При этом обе версии соответствуют стандарту памяти LPDDR5X, но модули в версии 16 ГБ относятся к новому поколению от Samsung.