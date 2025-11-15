Флагман OnePlus 15 получил «скрытое» повышение скорости оперативной памяти

Так, модель с 16 ГБ получила более быструю память стандарта LPDDR5X Ultra+. Разница в скорости заметная: 10 667 Мбит/с против 9600 Мбит/с у версии с 12 ГБ. Это делает старшую модель быстрее в играх и многозадачности. Но такие обозначения, как «Ultra» и «Ultra+» — маркетинговые названия, а не официальные термины производителей памяти.

При этом обе версии соответствуют стандарту памяти LPDDR5X, но модули в версии 16 ГБ относятся к новому поколению от Samsung.