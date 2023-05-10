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06:30, 10 мая 2023
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Флагман по цене смартфона среднего класса: Xiaomi раскрыла цену Poco F5 Pro для AliExpress

А также стоимость более простого Poco F5

Poco представила свои новые смартфоны Poco F5 и Poco F5 Pro для глобального рынка. Именно эти две модели компания представила накануне в ОАЭ.

Сообщается, что цены на смартфоны будут зависеть от региона. Так, в Индии за Poco F5 на 8/256 и 12/256 ГБ попросят 365 и 415 долларов соответственно. Poco F5 Pro обойдётся и того дороже — 8/128 ГБ отдадут за 450 долларов, 12/256 ГБ за 500 долларов, а 12/512 ГБ и вовсе оценили в 550 долларов.

Цены для AliExpress оказались поприятнее. Тот же Poco F5 в версии 8/256 ГБ обойдётся уже в 329 долларов, а вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной в 379 долларов.

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Фото: Twitter

Что же до Pro-версии, то здесь цены следующие 429, 449 и 499 долларов за версии 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ соответственно.

Напомним, что Poco F5 является адаптацией популярного в Китае Redmi Note 12 Turbo для международного рынка. В его основе лежит процессор Snapdragon 7+ Gen 2. Poco F5 Pro же основан на чипе Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm.

Источник:Twitter
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