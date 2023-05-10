Флагман по цене смартфона среднего класса: Xiaomi раскрыла цену Poco F5 Pro для AliExpress

Флагман по цене смартфона среднего класса: Xiaomi раскрыла цену Poco F5 Pro для AliExpressА также стоимость более простого Poco F5
Poco представила свои новые смартфоны Poco F5 и Poco F5 Pro для глобального рынка. Именно эти две модели компания представила накануне в ОАЭ.
Сообщается, что цены на смартфоны будут зависеть от региона. Так, в Индии за Poco F5 на 8/256 и 12/256 ГБ попросят 365 и 415 долларов соответственно. Poco F5 Pro обойдётся и того дороже — 8/128 ГБ отдадут за 450 долларов, 12/256 ГБ за 500 долларов, а 12/512 ГБ и вовсе оценили в 550 долларов.
Цены для AliExpress оказались поприятнее. Тот же Poco F5 в версии 8/256 ГБ обойдётся уже в 329 долларов, а вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной в 379 долларов.
Что же до Pro-версии, то здесь цены следующие 429, 449 и 499 долларов за версии 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ соответственно.
Напомним, что Poco F5 является адаптацией популярного в Китае Redmi Note 12 Turbo для международного рынка. В его основе лежит процессор Snapdragon 7+ Gen 2. Poco F5 Pro же основан на чипе Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm.