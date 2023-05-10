Флагман по цене смартфона среднего класса: Xiaomi раскрыла цену Poco F5 Pro для AliExpress

Сообщается, что цены на смартфоны будут зависеть от региона. Так, в Индии за Poco F5 на 8/256 и 12/256 ГБ попросят 365 и 415 долларов соответственно. Poco F5 Pro обойдётся и того дороже — 8/128 ГБ отдадут за 450 долларов, 12/256 ГБ за 500 долларов, а 12/512 ГБ и вовсе оценили в 550 долларов.

Цены для AliExpress оказались поприятнее. Тот же Poco F5 в версии 8/256 ГБ обойдётся уже в 329 долларов, а вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной в 379 долларов.