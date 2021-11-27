Флагман Realme GT 2 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1 набрал рекордное количество баллов в тесте AnTuTu

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Флагман Realme GT 2 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1 набрал рекордное количество баллов в тесте AnTuTuУ смартфона неплохие характеристики
Инсайдеры сообщили, что будущий флагманский смартфон Realme GT 2 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen1 протестировали в синтетическом тесте AnTuTu. Устройство показало рекордную производительность более 1 млн баллов.
По сообщениям, смартфон получит 6,51“ AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 1, оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1, а также 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения и 32 Мп фронтальную камеру. Флагман будет поддерживать сверхбыструю зарядку UltraDart мощностью 125 Вт.
Единственным на сегодняшний день смартфоном, тоже набравшим более 1 млн баллов в тесте AnTuTu, является смартфон Vivo неизвестной версии, построенный на чипе MediaTek Dimensity 9000.
Источник: Aroged