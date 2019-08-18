Флагман Samsung 2020 года обзаведётся революционной камерой

В сети появились новые подробности о будущем флагманском смартфоне Samsung, чей анонс состоится только в начале 2020 года. Информацией поделился корейское издание Independent.

По данным источника, Samsung планирует внести большое обновление аппаратной платформы в Galaxy S11.

В частности, камера получит недавно анонсированный датчик Isocell Bright HMX с сумасшедшим разрешением 108 мегапикселей. Также инсайдеры сообщают о том, что в основной камере также будут модули, обеспечивающие 10-кратный оптический зум.

Официальный дебют Galaxy S11 ожидается н ранее февраля 2020 года. До флагманского смартфона Samsung на полки магазинов может выйти смартфон Xiaomi с аналогичным 108-мегапиксельным сенсором.