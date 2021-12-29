Флагман Samsung почти 3-х летней давности начал обновляться на Android 12

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Флагман Samsung почти 3-х летней давности начал обновляться на Android 12Исключение составляет 5G-версия аппарата
Не успел One UI 4 на базе Android 12 выйти для Samsung Galaxy Note 20, Galaxy S20 и Galaxy Z Fold 2, как южнокорейский бренд решил обновить ещё более старый флагман.
Речь идёт о Samsung Galaxy S10, который вышел в начале 2019-го. Таким образом, Samsung обновила до свежей версии Android аппарат, которому через несколько месяцев стукнет 3 года.
Первыми о выходе апдейта сообщили наши коллеги из SamMobile — именно они обнаружили, что все варианты аппарата, за исключением 5G-версии, начали получать обновление с номером сборки G97xFXXUEGULB.
Помимо более свежей версии системы, апдейт также приносит на устройство декабрьский патч безопасности.
Напомним, что уже в начале 2022 года от Samsung ждут анонса новой флагманской линейки — Galaxy S22. Старт продаж новинок ожидается в феврале.
Источник: Wccftech