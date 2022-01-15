Флагман Vivo обошёл iPhone 13 по качеству съёмки

В свою очередь это позволило смартфону лишь на один балл уступить Huawei P40 Pro и, что куда интереснее, обойти новейшие iPhone 13 и iPhone 13 mini. Тоже на один балл.

В DxOMark отметили в камере Vivo X70 Pro точный замер экспозиции, яркие цвета, отличную детализацию в условиях слабого освещения, правильный баланс белого на фото со сверхширокоугольного объектива и качественную стабилизацию во время видеосъёмки.

К минусам же были отнесены слабая детализация в некоторых сценариях съёмки, небольшой шум при съёмке как днем, так и ночью, а также хроматические аберрации на фото со сверхширокоугольной камеры. Ещё к слабым местам камеры смартфона отнесли тот факт, что съёмка видео в условиях слабого освещения сопряжена с проблемами фокусировки и недостаточной детализацией.