Флагман Vivo X300 Pro получит сенсор для основной камеры Sony IMX09A

Серия X300 будет представлена в четырёх вариантах: X300, X300 Pro Mini, X300 Pro и X300 Ultra.

X300 Pro будет иметь основную камеру на 50 Мп с оптическим форматом 1/1,28" и размером пикселя 1,22 мкм. Датчик использует схему UHCG (сверхвысокий коэффициент преобразования) для повышения светочувствительности и соотношения сигнал/шум.

Модель будет оснащена новейшим чипом MediaTek Dimensity 9500. Сроки выпуска X300 Pro или платформы Dimensity 9500 пока неизвестны, но ожидается, что серия X300 может быть выпущена в октябре 2025 года.