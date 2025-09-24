Флагман Xiaomi 15T Pro получил чипсет Dimensity 9400+ и зарядку мощностью 90 Вт

Xiaomi 15T Pro оснащён 6,83" AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1280 пикселей, яркостью 3200 нит и частотой обновления 144 Гц. Модель получила тонкие 1,5 мм рамки, выполненные с использованием технологии LIPO. Экран сертифицирован TÜV Rheinland по низким уровням синего света и работе без мерцания. Устройство имеет размеры 162,7 x 77,9 x 7,96 мм, вес — 210 граммов, защищено стеклом Gorilla Glass 7i и по стандарту пылевлагозащиты IP68. В корпус встроена прочная алюминиевая рама.

Xiaomi 15T Pro основан на процессоре MediaTek Dimensity 9400+ с частотой 3,73 ГГц, оснащён графическим процессором Immortalis-G925 MC12, NPU 890 и имеет следующие конфигурации памяти: 12 ГБ / 256 ГБ, 12 ГБ / 512 ГБ или 12 ГБ / 1 ТБ памяти UFS 4.1. Телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддерживает проводную зарядку 90 Вт и беспроводную 50 Вт. Система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop, как заявлено, эффективно рассеивает тепло.

Смартфон оснащён 5-кратным телеобъективом Leica 5х с Pro с фокусным расстоянием от 15 мм до 230 мм. Основная камера Leica Summilux с f/1.62 — на 50 Мп, супертелеобъектив — на 50 Мп с f/3.0 и OIS, сверхширокоугольная камера — на 12 Мп с f/2.2 и углом 120 градусов. Динамический диапазон камеры — 13,5 EV, фронтальная камера — 32 Мп. Видео поддерживает HDR10+ 4K 30 FPS, замедленную съёмку 4K 120 FPS и 8K 30 FPS.