Флагманом Xiaomi 2017 года всё ещё пользуются миллионы пользователей

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Флагманом Xiaomi 2017 года всё ещё пользуются миллионы пользователейИ это несмотря на то, что с момента его появления вышло несколько более новых поколений
Долгое время Xiaomi выпускала недорогие флагманские смартфоны. Это была одна из причин, по которой фанаты по всему мир так полюбили продукцию китайского бренда.
В числе последних таких девайсов был Xiaomi Mi 6 — флагман, поступивший в продажу ещё в апреле 2017 года. Но несмотря на свой «почтенный» возраст, смартфон продолжает пользоваться удивительной популярностью.
Так, если верить словам основателя Xiaomi Лей Цзюня, устройством даже в 2021 году продолжают пользоваться более 2 млн человек, сообщает ITHome.
При этом отмечается, что заметный переход с Mi 6 на новые флагманы компании случился лишь в 2020 году, с выходом Mi 10. Ни Mi 8, ни Mi 9 не смогли переубедить фанатов сменить смартфоны 4-летней давности.