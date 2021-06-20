Флагманом Xiaomi 2017 года всё ещё пользуются миллионы пользователей

И это несмотря на то, что с момента его появления вышло несколько более новых поколений

Долгое время Xiaomi выпускала недорогие флагманские смартфоны. Это была одна из причин, по которой фанаты по всему мир так полюбили продукцию китайского бренда.