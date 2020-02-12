Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 официально раскрыта

Очевидно, что компания сделала упор на фотовозможностях Galaxy S20, оснастив его новой системой камер на основе искусственного интеллекта, а также самым большим сенсором производителя. Известно, что модели Galaxy S20 и Galaxy S20+ оборудованы основными камерами на 64 Мп, тогда как Galaxy S20 Ultra получил датчик на 108 Мп.

Новинки работают на базе процессора Exynos 990 с 8 Гб оперативной оперативной памяти у младших моделей и 12 Гб у старшей. Вся линейка получила энергоемкие аккумуляторы на 4 мАч (Galaxy S20), 4,5 мАч (Galaxy S20+) и 5 мАч (S20 Ultra). Кроме того, S20 Ultra получил поддержку быстрой зарядки мощностью в 45 Вт.

Старшую модель S20 Ultra оснастили 6,9-дюймовым Infinity-O дисплеем, тогда как S20 и S20+ получили по 6,2 и 6,7 дюймов, однако внешне устройства выглядят абсолютно идентично.

Новая флагманская линейка поступит в продажу уже завтра. Что касается стоимости, то за Galaxy S20 компания просит 69 990 рублей, тогда как стоимость Galaxy S20+ составляет 79 990 рублей. Старшая же модель оценена в 99 990 рублей.