Флагманская линейка Samsung Galaxy S21 окажется намного дешевле предшественников

Так, согласно данным южнокорейского издания EtNews, отгрузочная стоимость Galaxy S21 будет составлять 914 долларов, в то время как Galaxy S20 оценивался в 1 142 долларов. Та же самая «участь» постигла и Galaxy S21+ вместе с S21 Ultra: устройства будут продаваться за 1 096 и 1 325 долларов соответственно, вместо 1 234 и 1 462 долларов в случае Galaxy S20+ и S20 Ultra.

Таким образом, в среднем новые Galaxy S21 подешевеют на 100-150 долларов, в сравнении с предшественниками. При переводе на рубли это получается от 7,4 до 11,1 тыс рублей.

Напомним, что анонс линейки Samsung Galaxy S21 ожидается 14 января 2021 года.