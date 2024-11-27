Флагманская раскладушка Huawei Mate X6 представлена официально за $1800

Устройство работает на базе чипсета Kirin, имеет версии с 12 и 16 ГБ оперативной памяти, а объем накопителя варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ.

Смартфон доступен в стандартной версии и Collector’s Edition. Батарея на 5110 мАч в стандартной модели и 5200 мАч в топовой поддерживает зарядку: проводную на 66 Вт, беспроводную на 50 Вт и обратную на 7.5 Вт.

В раскрытом виде Mate X6 оснащен 7.93-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2440 × 2240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1800 нит. Внешний экран — 6.45 дюйма с разрешением FullHD+ и яркостью 2500 нит, оба поддерживают HDR Vivid.