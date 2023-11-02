Флагманские Android-смартфоны конца 2024 года установят рекорд энергоэффективности

Компании Qualcomm и MediaTek планируют использовать передовую 3-нанометровую технологию производства чипов TSMC для своих следующих поколений процессоров Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400.

Это сотрудничество может привести к значительному увеличению производительности — до 18% и сокращению энергопотребления на 32% по сравнению с предыдущими поколениями.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, новые чипы будут не только более мощными, но и более экономичными, что сделает будущие устройства более привлекательными для пользователей, особенно тех, кто ценит долгое время работы от одного заряда.

Однако, стоит отметить, что увеличение производительности и энергоэффективности может повлечь за собой рост стоимости, что потенциально отразится на цене конечных продуктов.