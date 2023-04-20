Флагманские чипы Snapdragon и камеры Zeiss: Vivo представила сразу два новых складных смартфона

X Fold 2 — это второе поколение планшетообразного складывающегося телефона от Vivo. Девайс предлагает улучшенную конструкцию, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и обновлённые камеры вместе с проводной зарядкой мощностью 120 Вт.

Аппарат также может похвастаться 8,03-дюймовым E6 AMOLED-дисплеем с разрешением 2160 x 1916 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Новая система крепления на основе капельного стиля делает устройство легче и более прочным.