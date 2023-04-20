Флагманские чипы Snapdragon и камеры Zeiss: Vivo представила сразу два новых складных смартфона

Флагманские чипы Snapdragon и камеры Zeiss: Vivo представила сразу два новых складных смартфонаЦена тоже не самая кусачая
Компания Vivo представила сразу двух новых игроков на рынке складных смартфонов — X Fold 2 и X Flip.
X Fold 2 — это второе поколение планшетообразного складывающегося телефона от Vivo. Девайс предлагает улучшенную конструкцию, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и обновлённые камеры вместе с проводной зарядкой мощностью 120 Вт.
Аппарат также может похвастаться 8,03-дюймовым E6 AMOLED-дисплеем с разрешением 2160 x 1916 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Новая система крепления на основе капельного стиля делает устройство легче и более прочным.
Также доступен 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2520 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
В свою очередь X Flip представляет из себя первый смартфон-раскладушку бренда. Устройство оснащено 3-дюймовым внешним экраном, процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и 50-мегапиксельной основной камерой.
Основной экран устройства может похвастаться диагональю 6,74-дюймов, технологией LTPO, разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Vivo X Fold 2 доступен в двух версиях: 12/256 ГБ за $1308 и 12/512 ГБ за $1453. Vivo X Flip предлагается за $872 за версию 12/256 ГБ и $973 за версию 12/512 ГБ.