Флагманские Google Pixel 8 и 8 Pro получат режим «Android ПК»

USB-C поддерживает два альтернативных режима: Thunderbolt и DisplayPort. Режим Thunderbolt позволяет подключать звук, аудио, дополнительное хранилище и даже внешние видеокарты. В то же время DisplayPort ограничен выводом видеоизображения с высоким разрешением.

Источник утверждает, что поддержка режима DisplayPort в Google Pixel 8 и 8 Pro позволит реализовать функцию подключения смартфона в качестве компьютера на базе Android.

Так, пользователи смогут подключить свой телефон к телевизору или монитору и получить адаптированный интерфейс с возможностью свободного размещения окон приложений, подобно инструментарию Samsung DeX и Motorola Ready For.

Напомним, что ранее уже появлялась информация о программной поддержке DisplayPort через USB-C в Android 14, а работы над режимом рабочего стола в Google начались еще в Android 10. Однако проект до сих пор не был полностью завершён.