Флагманские Google Pixel 9 и Fold 2 получат поддержку спутниковой связи

Это серьезное обновление, ведь текущие модемы Google, разработанные Samsung, не отличаются идеальной стабильностью в зонах со слабым сигналом и расходуют заряд батареи менее эффективно, чем решения от Qualcomm.

Новый модем Samsung 5400 станет частью процессора Tensor G4. Кроме поддержки спутниковой связи, он должен обеспечить лучшую производительность в сетях 5G.

Google тесно сотрудничает с разработчиками по внедрению технологии «Satellite SOS» – она позволит связаться со службами экстренной помощи в ситуациях, когда обычная сотовая сеть недоступна.

Предполагается, что для использования спутниковой связи на Pixel Fold 2 потребуется развернуть устройство.

Приложение «Satellite Gateway» поможет пользователю в критической ситуации: задаст уточняющие вопросы, по возможности отправит уведомление контактам и обеспечит связь со спасателями.

Ожидается, что переход на процессоры Tensor, производимые TSMC, состоится в 2025 году – пока неизвестно, сменит ли Google при этом и поставщика модемов.