Флагманские Huawei P30 двухгодовалой давности начали получать HarmonyOS

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Флагманские Huawei P30 двухгодовалой давности начали получать HarmonyOSА ведь они — последние, кто выходил с поддержкой Google Сервисов
В начале июня Huawei провела презентацию HarmonyOS 2.0 для обычных пользователей. На ней компания также рассказала, какие уже вышедшие устройства смогут обновиться до фирменной ОС. В их числе была и линейка Huawei P30, которая начала получать бета-версию системы.
Стоит отметить, что P30 — это последняя флагманская модель компании, которая поставлялась с предустановленными сервисами и приложениями Google. Вышла она ещё в начале 2019 года. Тем забавнее наблюдать, как компания пытается и им предложить перейти на Harmony.
На данный момент в тестировании системы могут принять участие лишь китайские владельцы моделей Huawei P30 (ELE-AL00 / ELE-TL00) и Huawei P30 Pro (VOG-AL00 / VOG-AL10 / VOG-TL00), пишет Huawei Central. Как скоро апдейт появится у российских пользователей — пока неизвестно.