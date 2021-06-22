Флагманские Huawei P30 двухгодовалой давности начали получать HarmonyOS

А ведь они — последние, кто выходил с поддержкой Google Сервисов

В начале июня Huawei провела презентацию HarmonyOS 2.0 для обычных пользователей. На ней компания также рассказала, какие уже вышедшие устройства смогут обновиться до фирменной ОС. В их числе была и линейка Huawei P30, которая начала получать бета-версию системы.