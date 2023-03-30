Флагманские Meizu 20 и 20 Pro будут стоить как среднебюджетные Samsung Galaxy A

Так, за базовый Meizu 20 будут просить 537 долларов, а за более прокаченный Meizu 20 Pro уже 682 доллара. И если эти цены подтвердятся, то Meizu 20 и Meizu 20 Pro станут одними из самых доступных флагманов на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2.

Для сравнения, Samsung свой среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A54 5G предлагает по цене от 500 долларов.

Ожидается, что обе новинки Meizu будут оснащены быстрой оперативной памятью LPDDR5X и высокоскоростным хранилищем UFS 4.0. По слухам, Meizu 20 будет оснащён дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц, а Meizu 20 Pro сможет похвастаться панелью с разрешением QHD+ и частотой кадров 120 Гц.

Задняя камера базовой модели будет включать датчики 50, 16 и 5 Мп, в то время как старшая модель будет оснащена трёмя датчиками, на 50 Мп каждый. Как сообщается, оба смартфона будут оснащены аккумулятором ёмкостью 5 000 мАч.