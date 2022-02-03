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Флагманские Samsung Galaxy S22 Ultra с двумя разными процессорами сравнили

Исторический момент?
За последний десяток лет, пользователи как-то привыкли к тому, что Snapdragon-версия линейки Samsung Galaxy S превосходит по мощности собрата на Exynos. Но, судя по последним данным, в 2022 году всё может измениться.
Флагманские Samsung Galaxy S22 Ultra с двумя разными процессорами сравнили

Так, в сети всплыла информация о тестировании, в рамках которого как всегда сравнивались две разные версии Galaxy S22 Ultra. И, внезапно, его результаты показали, что оба варианта флагмана примерно одинаково производительны.

Для «исследования» использовался популярный бенчмарк Geekbench. И в нём Galaxy S22 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 набрал 1226 и 3462 в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, в то время как смартфон на Exynos 2200 выбил 1168 и 3508 очков соответственно.

Флагманские Samsung Galaxy S22 Ultra с двумя разными процессорами сравнили

Таким образом, устройства не только практически не отличаются друг от друга по мощности, но и каждый набрал больше баллов, чем «соперник», в одном из вариантов тестирования.

Напомним, что Galaxy Unpacked, в рамках которого представят линейку Galaxy S22, должен состояться уже на следующей неделе — 9 февраля.

Источник: Gizmochina
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