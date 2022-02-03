Флагманские Samsung Galaxy S22 Ultra с двумя разными процессорами сравнили

Так, в сети всплыла информация о тестировании, в рамках которого как всегда сравнивались две разные версии Galaxy S22 Ultra. И, внезапно, его результаты показали, что оба варианта флагмана примерно одинаково производительны.

Для «исследования» использовался популярный бенчмарк Geekbench. И в нём Galaxy S22 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen 1 набрал 1226 и 3462 в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, в то время как смартфон на Exynos 2200 выбил 1168 и 3508 очков соответственно.