Флагманские складные смартфоны Samsung присоединились к совместной технологии Xiaomi, Vivo и Oppo

Телефоны
Сегодня в 12:18
Флагманские складные смартфоны Samsung присоединились к совместной технологии Xiaomi, Vivo и OppoРечь об Android-аналоге AirDrop от Apple
Чуть более недели назад Samsung провела презентацию Unpacked, на которой представила свежие флагманские смартфоны — Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. Компания рассказала о множестве особенностей устройств, но умолчала об одной интересной функции.
Оказалось, что свежие складные аппараты Samsung стали первыми сгибающимися девайсами, которые имеют поддержку Mutual Transmission Alliance (MTA), сообщает Ice Universe. Это технология, с помощью которой Android-смартфоны могут передавать друг другу данные по каналу, подобному Apple AirDrop.
Её основали три китайских техногиганта — Vivo, Oppo и Xiaomi — в 2019 году. На сегодняшний день к их разработке присоединилось множество других игроков. В том числе ZTE, Asus и та же Samsung.
Работает технология на базе Bluetooth и Wi-Fi P2P (Peer to Peer). При этом последний стандарт позволяет передавать данные на скорости до 20 МБ/сек без обрыва интернет-соединения.