Флагманские складные смартфоны Samsung присоединились к совместной технологии Xiaomi, Vivo и Oppo

Оказалось, что свежие складные аппараты Samsung стали первыми сгибающимися девайсами, которые имеют поддержку Mutual Transmission Alliance (MTA), сообщает Ice Universe. Это технология, с помощью которой Android-смартфоны могут передавать друг другу данные по каналу, подобному Apple AirDrop.

Её основали три китайских техногиганта — Vivo, Oppo и Xiaomi — в 2019 году. На сегодняшний день к их разработке присоединилось множество других игроков. В том числе ZTE, Asus и та же Samsung.

Работает технология на базе Bluetooth и Wi-Fi P2P (Peer to Peer). При этом последний стандарт позволяет передавать данные на скорости до 20 МБ/сек без обрыва интернет-соединения.