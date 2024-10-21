Флагманские смартфоны 2025 года подорожают из-за роста цены на процессор Dimensity 9400

Из-за увеличения затрат на производство чипсетов, компании, такие как Vivo, вынуждены повышать цены на свои устройства, что уже привело к удорожанию новых моделей серии X200 на 7.5%.

Рост цен на процессоры также затронет Snapdragon 8 Gen 4, который будет представлен в ближайшее время.

Хотя Dimensity 9400 может оказаться дешевле конкурента от Qualcomm, его стоимость на 20% выше, чем у предыдущей модели Dimensity 9300 — $155 за чип.

Из-за сложности производства 3-нм чипов и необходимости оставаться конкурентоспособными, производители вынуждены поднимать цены на флагманские устройства, что в дальнейшем может ещё больше отразиться на конечной стоимости смартфонов.