Флагманские смартфоны Google настолько «глючные», что их владельцы чаще остальных хотят перейти на телефоны других брендов

Оказывается, около 60% пользователей Pixel готовы отказаться от этого бренда и перейти на смартфоны других производителей, в то время как всего лишь около 26% выразили готовность остаться верными бренду Google.

Наши коллеги из PhoneArena, заявили, что причиной такого низкого уровня лояльности к Pixel может быть «забагованность» смартфонов Pixel 6 и Pixel 7.

Действительно, компания Google уже второй год подряд сталкивается с проблемой обеспечения достойной работы своих устройств. Более того, множество проблем, связанных с Pixel, остаются нерешёнными в течение длительного времени.

Например, проблемы с экраном Pixel 7 Pro продолжают наблюдаться уже восемь месяцев с релиза девайса. Не говоря уже о множестве программных ошибок, с которыми сталкиваются пользователи.