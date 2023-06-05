Флагманские смартфоны Google настолько «глючные», что их владельцы чаще остальных хотят перейти на телефоны других брендов

Флагманские смартфоны Google настолько «глючные», что их владельцы чаще остальных хотят перейти на телефоны других брендовИ это печально
Недавний опрос, проведённый компанией Statista, выявил интересную тенденцию среди пользователей смартфонов.
Оказывается, около 60% пользователей Pixel готовы отказаться от этого бренда и перейти на смартфоны других производителей, в то время как всего лишь около 26% выразили готовность остаться верными бренду Google.
Наши коллеги из PhoneArena, заявили, что причиной такого низкого уровня лояльности к Pixel может быть «забагованность» смартфонов Pixel 6 и Pixel 7.
Действительно, компания Google уже второй год подряд сталкивается с проблемой обеспечения достойной работы своих устройств. Более того, множество проблем, связанных с Pixel, остаются нерешёнными в течение длительного времени.
Например, проблемы с экраном Pixel 7 Pro продолжают наблюдаться уже восемь месяцев с релиза девайса. Не говоря уже о множестве программных ошибок, с которыми сталкиваются пользователи.