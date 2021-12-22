Флагманские смартфоны на Android впервые сменят два поколения процессоров за год

Как отмечается, ускорение темпов разработки новых процессоров — ответ Qualcomm на успешный чип Dimensity 9000 от MediaTek. И на фоне, когда Snapdragon 8 Gen 1 устанавливают в смартфоны премиум-класса, Qualcomm намерена вывести на рынок ещё один свой чип.

Предположительно, Snapdragon Gen 2 по своим характеристикам превзойдёт Snapdragon 8 Gen 1, а также Dimensity 9000. Более детальной информации не приводится.

Если информация от инсайдеров верна, презентация Snapdragon 8 Gen 2 состоится в мае 2022 года.